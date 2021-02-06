СМИ сообщили о предоставлении госзащиты прокурору по делу Навального

Государственная защита была предоставлена прокурору Екатерине Фроловой, которая выступает гособвинителем в процессе против Алексея Навального.

Государственная защита была предоставлена прокурору Екатерине Фроловой, которая выступает гособвинителем в процессе против Алексея Навального.

Фролова представляет сторону обвинения по делу Навального о клевете в адрес ветерана ВОВ. О появлении телохранителей у Фроловой РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В прессе отметили, что заседание суда по делу о клевете Фролова покинула в сопровождении двух мужчин, похожих на телохранителей. Причину, по которой охрана прокурора была усилена, пресса не приводит.

Дело в отношении скандально известного блогера Навального возбудили из-за его комментария в адрес участников ролика, снятого в 2020 году в поддержку поправок к Конституции РФ. Навальный разместил запись у себя в соцсетях и указал, что все участники ролика "продажные холуи и предатели". Этим был оскорблен 94-летний ветеран ВОВ Игнат Артеменко, который также принимал участие в съемках видео в поддержку поправок. Следствие расценило выпад Навального как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса России. За подобное нарушение может грозить двухлетний срок.

Отметим, что родственники ветерана уже получали угрозы от сторонников Навального после первого заседания суда. Внук Артеменко, Колесников Игорь сообщил журналистам, что в социальных сетях ему пишут неизвестные люди и угрожают расправой. В ходе судебного разбирательства блогер также самолично оскорблял родственников ветерана и назвал Колесникова "торговцем дедом", который намеревался нажиться на пенсионере за счет суда.