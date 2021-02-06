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17:44   6 Февраля 2021
Общество

Полиция снимает ограничения на движение по центру Петербурга

Полиция снимает ограничения на движение по центру Петербурга

Сотрудники полиции начинают освобождать Невский проспект и прилегающие к нему улицы в Санкт-Петербурге от ограничительных заграждений.

Движение пешеходов, а также общественного транспорта в центре города постепенно восстанавливается. С 13:00 часов две станции метро на Невском проспекте были закрыты на вход и выход. Речь идет о "Гостином дворе" и "Невском проспекте". Переходы между станциями метрополитена тоже не работали, а поезда проходили перегон без остановок.

Полицейские уже сняли ограждения около пересечения Невского проспекта с каналом Грибоедова и набережной Мойки. Освобожден проход для пешеходов возле арки Главного Штаба.

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