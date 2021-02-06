Минэнерго объяснило рост цен на АЗС в январе

Рост цен топлива на АЗС в начале 2021 года Минэнерго РФ связало с индексацией акцизов на нефтепродукты, а также с отставанием стоимости бензина от среднего по стране уровня инфляции. Об этом ведомстве сообщили журналистам.

Рост цен топлива на АЗС в начале 2021 года Минэнерго РФ связало с индексацией акцизов на нефтепродукты, а также с отставанием стоимости бензина от среднего по стране уровня инфляции. Об этом в ведомстве сообщили журналистам.

Эксперты Минэнерго считают, что рост производства и отгрузки топлива на внутренний рынок будут сдерживать повышение стоимости на заправочных станциях в пределах инфляции.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, что в январе на топливный рынок повлияли два фактора: увеличение закупок со стороны отдыхающих, которые не могли вылететь за границу, а также краткосрочный рост спроса у независимых сетей АЗС, которые страхуют риски и закупают бензин впрок из-за дорожающей нефти.

По словам директора центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марселя Салихова, в 2020 году топливо подорожало на 2,5%, дизель — на 1,8% при общем уровне инфляции в 4,9%. То есть рост цен на бензин оказался в два раза меньше инфляции.

Топливо с начала января выросло в цене почти на 1% за месяц — до 46,3 рубля за литр.