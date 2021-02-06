Политолог рассказал, чем обернется для Польши война с Россией
Американское вооружение не поможет Польше в масштабной войне с Россией. Об этом заявил вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.
Политолог напомнили, что недавно армия Польши провела виртуальные штабные учения "Зима-2020" с участием нескольких тысяч офицеров. В ходе маневров польская армия противостояла военному вторжению с северо-востока, где располагаются Калининградская область и Белоруссия. При моделировании учитывалась новейшая американская техника, которую Варшава уже закупила или планирует приобрести в ближайшее десятилетие.
Виртуальная война закончилась на пятый день разгромом польской армии. При этом к концу учений ВВС и ВМС Польши были полностью нейтрализованы, а батальоны первой линии потеряли до 80% живой силы и техники.
Сивков назвал вполне закономерным подобный исход, отметив, что американское вооружение не является решающим фактором в боевых действиях, передает РИА Новости.
"Российские Вооруженные силы, оснащенные современной военной техникой, значительно превосходят польскую армию. При необходимости мы их быстро разгромим. Не за четыре дня, но 20 вполне достаточно. Американское вооружение не сыграет большой роли", — пояснил эксперт.