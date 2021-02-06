Политолог рассказал, чем обернется для Польши война с Россией

Американское вооружение не поможет Польше в масштабной войне с Россией. Об этом заявил вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Американское вооружение не поможет Польше в масштабной войне с Россией. Об этом заявил вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Политолог напомнили, что недавно армия Польши провела виртуальные штабные учения "Зима-2020" с участием нескольких тысяч офицеров. В ходе маневров польская армия противостояла военному вторжению с северо-востока, где располагаются Калининградская область и Белоруссия. При моделировании учитывалась новейшая американская техника, которую Варшава уже закупила или планирует приобрести в ближайшее десятилетие.

Виртуальная война закончилась на пятый день разгромом польской армии. При этом к концу учений ВВС и ВМС Польши были полностью нейтрализованы, а батальоны первой линии потеряли до 80% живой силы и техники.

Сивков назвал вполне закономерным подобный исход, отметив, что американское вооружение не является решающим фактором в боевых действиях, передает РИА Новости.