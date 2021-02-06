МИД России создал аккаунт в TikTok

Министерство иностранных дел РФ создало аккаунт в социальной сети TikTok. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Министерство иностранных дел РФ создало аккаунт в социальной сети TikTok. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, страница предназначена для проведения информационной работы, но не как "дань моде". Кроме того, ведомство собиралось это сделать давно, а события последних недель ускорили процесс.

Сейчас на аккаунт МИД подписаны 16 пользователей и опубликовано два видеоролика. Первый материал просмотрели 60 человек, второй — 129.