Саакашвили: Украина потеряет Мариуполь и Херсон

Бывший губернатор Одесской области предсказал Украине потерю ряда территорий после закрытия оппозиционных телеканалов.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предсказал Украине потерю ряда территорий после закрытия оппозиционных телеканалов. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Украина».

По мнение политика, такой шаг украинского руководства не становит военный конфликт в Донбассе, а только выведет столкновения на новый этап.

«Будут стрелять гораздо больше», — убежден Саакашвиили.

Мариуполь и Херсон в конечном итоге отойдут России, считает экс-губернатор. Саакашвиили объяснил свою позицию, что Москве якобы необходим некий «плацдарм» на Украине, чтобы содержать Крым, снабжать его водой и улучшить логистику.

На прошлой неделе разу три оппозиционных телеканала Украины прекратили эфирное вещание — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Их отключили по указу главы государства Владимира Зеленского о введении против них санкций сроком на пять лет. Кроме того, ограничения коснулись владельца медиахолдинга, депутата Верховной рады Тараса Козака от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Теперь эфиры упомянутых каналов теперь можно посмотреть только в Youtube.