Две женщины стали жертвами кровавой резни в Махачкале

Жестокое убийство произошло в столице Дагестана. В ванной обнаружили обезображенные тела двух женщин.

Жестокое убийство произошло в столице Дагестана. В ванной обнаружили обезображенные тела двух женщин.

Вечером 5 февраля сотрудников полиции вызвали на проспект Петра Первого. На месте происшествия были обнаружены трупы 34-летней и 29-летней жительниц Махачкалы.

В ходе осмотра места происшествия специалисты изъяли следы пальцев рук, кухонный нож, постельные принадлежности, на которых могли остаться следы преступления.

По предварительной версии, двойное убийство произошло не в ванной. Вероятно, преступник перетащил туда тела. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более человек". Расследование преступления продолжается.