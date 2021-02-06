Голый мужчина выкрикнул странную фразу и упал с балкона в Луге

Правоохранители Луги проводят проверку по факту падения с балкона мужчины. Перед инцидентом он кричал что-то невразумительное.

Правоохранители Луги проводят проверку по факту падения с балкона мужчины. Перед инцидентом он кричал что-то невразумительное.

По словам хозяина квартиры, он пустил к себе малознакомого бородатого мужчину. Не исключено, что гражданин был без определенного места жительства. Владелец жилья предложил гостю помыться, а сам пошел работать за компьютером.

Внезапно мужчина выбежал из ванны голым и закричал: "Не могу забыть, не могу уйти". После этого странный гость побежал к балкону и стал биться головой о стекло. Разбив окно он не удержался и упал. В результате падения с 12-метровой высоты мужчина получил множество травм и был госпитализирован.