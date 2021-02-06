Валерия откровенно рассказала о потере ребенка от Пригожина

Певица Валерия рассказала, что пережила страшную трагедию в браке с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным — артистка потеряла ребенка.

Певица Валерия рассказала, что пережила страшную трагедию в браке с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным — артистка потеряла ребенка.

Валерию и Пригожина называют одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса: вместе они уже 16 лет. Однако за годы совместной жизни пара так и не родила общих наследников. Они воспитывают шестерых детей от предыдущих отношений. Певица не раз признавалась, что мечтает подарить мужу малыша. Как оказалось, у супругов даже был шанс родить ребенка, однако судьба распорядилась иначе.

"Потерю общего ребенка мы вынесли вместе. Это случилось, когда я была на маленьком сроке беременности. Но успела нарисовать всякие картинки, придумала себе жизнь с малышом, уже дала имя и чуть ли не купила одежду", — откровенно рассказала Валерия в интервью "7Дней.ru".

Артистка была уверена, что родится мальчик, и даже выбрала малышу имя — Егор. Она долго не могла оправиться от трагедии, как и Пригожин. По словам певицы, ее супруг сильно беспокоился о ее физическом и душевном здоровье. Продюсер всеми способами заставлял ее радоваться жизни и побороть депрессию.

Недавно Валерия стала бабушкой. У ее младшего сына Арсения Шульгина и его супруги Лианы родился первенец. Певица еще во время беременности невестки призналась, что с нетерпением ждет появления ребенка и готова постоянно нянчиться с малышом.