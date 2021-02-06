Неадекватное поведение блогера Алексея Навального в пятницу на судебном заседании позднее жестко осудили пользователи Сети.

Неадекватное поведение блогера Алексея Навального в пятницу на судебном заседании позднее жестко осудили пользователи Сети.

Суд над "берлинским пациентом" проходил по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко. Блогер не дал усомниться в своей неадекватности — он постоянно перебивал судью, кричал, спорил с прокурором и оскорблял родственников потерпевшего, в частности внука 94-летнего гражданина Игоря Колесникова. Этот факт отметили пользователи Telegram, прокомментировав хамское поведение обвиняемого.

"В голове не укладывается, чтобы здравомыслящий человек намеренно стал бы себя так топить на суде", — написали авторы Telegram-канала "Лесонавал".

"У Гульфикфюрера в суде истерика. Он топает ножками. Жалкое зрелище", — отметили в Telegram-канале "Саваничи".

Жители Российской Федерации, следящие за новостями, высказывают свое негативное отношение в связи с необоснованной истерикой Навального в ходе судебного процесса. Люди соглашаются, что вместо извинения блогер продемонстрировал неуважение как к Игнату Артеменко, так и к суду, передает Nation News.