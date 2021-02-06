Пушков высмеял заявление Киева в адрес главы дипломатии ЕС

Жозеп Боррель высоко оценил российскую вакцину «Cпутник V» и выразил надежду, что вскоре ее можно будет применять в Евросоюзе.

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко, который «пристыдил» главу евродипломатии Жозепа Борреля за визит в Россию. Пост опубликован в Telegram.

На днях Боррель прибыл с рабочим визитом в Москву. Он высоко оценил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и выразил надежду, что вскоре ее можно будет сертифицировать для использования в странах – членах Евросоюза. Глава евродипломатии поздравил РФ с успехом и отметил, что достижения российских ученых полезны для всего человечества.

После этого Огрызко обвинил ЕС в «политическом мазохизме», «моральной деградации» и «непревзойденном цинизме». Представитель Киева считает, что приезд Борреля в Россию — публичное унижение.

Тобі плюють в очі, а ти кажеш: «Божа роса».Це я про візит Бореля до РФ.Не думав,що політичний мазохізм ЄС зайде так далеко.А може це просто моральна деградація, неперевершений цинізм і відсутність гідності?Такої ганьби і публічного приниження годі шукати. Європо, тобі не соромно? — Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) February 5, 2021

Сенатор Пушков в ответ написал, что это Киеву должно быть стыдно за униженное ожидание американской вакцины. Он напомнил, что власти страны изображают «Спутник V» как «гибридное оружие» против украинцев, что «есть какая-то беспробудная чушь».

«Вот за это Киеву должно быть стыдно. А ЕС наконец-то признал необходимость российской вакцины. За умные решения стыдиться нечего», — убежден Пушков.

Первая в мире и в России вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе. Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

В феврале авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал данные по результатам третьей фазы успешных клинических исследований препарата.