Глава Facebook Марк Цукерберг спрогнозировал появление виртуальных офисов

Исчезновение офисов в ближайшие 10 лет предсказал Марк Цукерберг. Их заменит виртуальная реальность, считает основатель Facebook.

Исчезновение офисов в ближайшие 10 лет предсказал Марк Цукерберг. Их заменит виртуальная реальность, считает основатель Facebook.

Компания Цукерберга планирует использовать AR и VR уже через 4-5 лет. Виртуальная реальность и удаленная работа помогут уменьшить объемы вредных выбросов в атмосферу и положительно скажутся на производительности сотрудников, считает основатель Facebook. Половина существующих компаний откажется от офисов в пользу AR и VR через 10 лет, прогнозирует Марк Цукерберг.

Facebook занимается разработкой устройства, которое поможет выходить на связь с помощью дополненной и виртуальной реальности. Оборудование получается громоздким и инженеры компании стремятся уменьшить его размеры, чтобы устройство стало более удобным для пользователей.