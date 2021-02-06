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15:56   6 Февраля 2021
Общество

Глава Facebook Марк Цукерберг спрогнозировал появление виртуальных офисов

Глава Facebook Марк Цукерберг спрогнозировал появление виртуальных офисов

Исчезновение офисов в ближайшие 10 лет предсказал Марк Цукерберг. Их заменит виртуальная реальность, считает основатель Facebook.

Компания Цукерберга планирует использовать AR и VR уже через 4-5 лет. Виртуальная реальность и удаленная работа помогут уменьшить объемы вредных выбросов в атмосферу и положительно скажутся на производительности сотрудников, считает основатель Facebook. Половина существующих компаний откажется от офисов в пользу AR и VR через 10 лет, прогнозирует Марк Цукерберг.

Facebook занимается разработкой устройства, которое поможет выходить на связь с помощью дополненной и виртуальной реальности. Оборудование получается громоздким и инженеры компании стремятся уменьшить его размеры, чтобы устройство стало более удобным для пользователей.

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#цукерберг #vr #удаленка

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