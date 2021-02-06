15:46 6 Февраля 2021Происшествия
Мужчине оторвало руку на производственном цехе хлебозавода в Ельце
Врачи госпитализировали мужчину, которому оторвало предплечье во время работы в одном из цехов хлебозавода "Лимак".
Врачи госпитализировали мужчину, которому оторвало предплечье во время работы в одном из цехов хлебозавода "Лимак".
Несчастный случай произошел на производстве хлебозавода "Лимак" в Ельце. Одному из работников упаковочно-остывочного отделения оторвало левое предплечье. Сообщается, что пострадавшему мужчине 48 лет. Во время произошедшей трагедии он был на дежурстве и пытался очистить воронку для подачи теста.
На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Мужчину госпитализировали в травматологическое отделение Елецкой больницы.
Еще один несчастный случай произошел в Петербурге. Там 11-летний школьник попал под поезд и лишился ног. Медики спасли мальчика и провели успешную операцию, сообщило Федеральное агентство новостей.