Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:46   6 Февраля 2021
Происшествия

Мужчине оторвало руку на производственном цехе хлебозавода в Ельце

Мужчине оторвало руку на производственном цехе хлебозавода в Ельце

Врачи госпитализировали мужчину, которому оторвало предплечье во время работы в одном из цехов хлебозавода "Лимак".

Несчастный случай произошел на производстве хлебозавода "Лимак" в Ельце. Одному из работников упаковочно-остывочного отделения оторвало левое предплечье. Сообщается, что пострадавшему мужчине 48 лет. Во время произошедшей трагедии он был на дежурстве и пытался очистить воронку для подачи теста.

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Мужчину госпитализировали в травматологическое отделение Елецкой больницы.

Еще один несчастный случай произошел в Петербурге. Там 11-летний школьник попал под поезд и лишился ног. Медики спасли мальчика и провели успешную операцию, сообщило Федеральное агентство новостей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#производство #несчастный случай #хлебозавод

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров