США могут использовать члена "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Сергея Левочкина для продвижения русофобской политики на Украине, считает политолог Сергей Заворотный.

США могут использовать члена "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Сергея Левочкина для продвижения русофобской политики на Украине, считает политолог Сергей Заворотный.

Как стало известно, украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции в отношении трех телеканалов, которые связаны с главой партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Эксперт считает, что ресурсы политика начали пользоваться популярностью на Украине, из-за чего власти решили их "прикрыть". В этом процессе мог принимать участие и Левочкин, который разыгрывает собственную комбинацию в угоду американским покровителям. Именно эта личность может выступать в качестве "серого кардинала" в стране, который будет продвигать русофобские настроения и вести "закулисные игры" по приказу Госдепа США и ЦРУ, пишет MK.RU.