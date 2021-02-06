Пожар в многоэтажке унес жизни двух жителей Зеленограда

Два человека стали жертвами пожара в квартире одного из жилых домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Два человека стали жертвами пожара в квартире одного из жилых домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Установлено, что загорелась расположенная на шестом этаже 14-этажного дома квартира. Личные вещи и предметы мебели горели на площади 4 квадратных метра. В итоге пожар затух сам еще до приезда экстренных служб.

Прибывшие пожарные обнаружили в квартире тела двух человек. Экспертиза установит причину их смерти. Источник в экстренных службах отмечает, что среди погибших детей не было.

Крупный пожар потушили спасатели в квартире на Купчинской улице в Петербурге. Огнеборцы обнаружили внутри помещения тела двух человек, сообщал ФАН.