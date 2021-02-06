Автограф Майкла Джордана был продан на аукционе за 1,44 млн долларов

Коллекционная карточка с автографом легенды американского баскетбола Майкла Джордана была продана в США на аукционе Heritage.

Коллекционная карточка с автографом легенды американского баскетбола Майкла Джордана была продана в США на аукционе Heritage.

Покупатель, который предпочел остаться анонимным, заплатил за росчерк спортсмена рекордные 1,44 млн долларов. Карточка была выпущена в 1997 году тиражом в 23 штуки, к ней прикреплен кусочек майки Джордана. Несколько месяцев назад аналогичный автограф был продан за 915 тысяч долларов, пишет TMZ Sports.

Майкл Джордан является иконой американского баскетбола, его признали лучшим игроком в истории. Он сыграл большую роль в популяризации баскетбола в девяностых, на его мачтах выросло не одно поколение талантливых баскетболистов.

Однако Джордан никогда не считал себя "звездой", в одном из интервью игрок назвал себя "лузером". Было время, когда парень даже не мог попасть мячом в корзину. Майклу потребовалось много времени, чтобы научиться закидывать мяч в кольцо с любой позиции на площадке.