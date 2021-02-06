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15:13   6 Февраля 2021
Общество

Эрнст получил от Путина орден «За заслуги перед Отечеством»

Эрнст получил от Путина орден «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени гендиректора ОАО "Первый канал" Константина Эрнста.

По данным пресс-службы Кремля, награда присуждается "за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность".

Эрнст ранее уже получал ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней в 2014, 2011 и 2006 годах и имеет Почетные грамоты президента РФ (2009) и правительства РФ (2012). Его деятельность также отмечена благодарностями главы государства (2008, 2018).

Многократный лауреат отечественной телевизионной премии ТЭФИ был утвержден на пост генерального директора ОРТ (с 2002 года Первого канала) 6 октября 1999 года. В 2014-м Эрнст выступил в роли генпродюсера церемоний открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

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#путин #эрнст #первый канал

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