Стало известно, почему Россия не будет отказываться от создания МиГ-41

Авиационный комплекс дальнего перехвата МиГ-41 защитит Россию от гиперзвуковых ракет, объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

Заявления США о неспособности России создать авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) МиГ-41 — не более, чем попытка принизить возможности российских конструкторов. Об этом в беседе с «Политикой Сегодня» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя статью в журнале Aviation Week & Space Technology.

«В США к 2023 году появится гиперзвуковое оружие, у Франции к — 2025 году. Японцы пишут, что у них к 2030-му. Гиперзвук на Западе разрабатывает основная масса стран. Мы должны иметь средства защиты от него. Одного комплекса С-500 и отчасти С-400 будет недостаточно. Создание Миг-41 – это не игрушка, не шутка. Это необходимость и потребность в безопасности нашей страны от гиперзвуковых ракет. Мы вынуждены разрабатывать такой комплекс», — объяснил собеседник издания.

Ранее военный эксперт Петр Бутовский на страницах американского журнала Aviation Week & Space Technology заявил, что Москва не способна самостоятельно создать истребитель-перехватчик пятого поколения. Поэтому ждать появления Миг-41 в 2030 году не стоит. Бутовский уверен, что текущее экономическое положение России просто не позволит разработать и собрать такой самолет.

Автор статьи в американском журнале предполагает, что задачи, которые ставятся перед ПАК ДП, частично возьмет на себя истребитель пятого поколения Су-57. Но Юрий Кнутов с ним не согласился - Су-57 заточен под другие действия:

«Су-57 – это истребитель, который предназначен для преодоления и прорыва ПВО. Это технологии "стелс". Но его скоростные характеристики ниже, чем у Миг-31. У Су-57 в целом другие задачи», — продолжил Кнутов.

Истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, на базе которых создается новый комплекс, самые быстрые в мире, напомнил Кнутов. Они находятся на вооружении с 1981 года и неоднократно модернизировались. Миг-31 способен развить скорость более 3000 км/ч и подниматься на высоту выше 20 тысяч метров. Впрочем, этого недостаточно, чтобы перехватывать гиперзвуковые ракеты, подчеркивает эксперт.

«России нужен новый истребитель. Вопрос в одном: либо мы его создадим к 2030 году, либо к 2028 либо к 2032. Это будет зависеть от ситуации в экономике. Но такой самолет нам нужен. Подобные заявлении американцев — попытка принизить наш военно-промышленный комплекс, наших разработчиков и конструкторов. Это делается для того, чтобы поднять авторитет США и показать, что впереди планеты всей только Пентагон и продукция американских компаний», — заключил Кнутов.

В январе госкорпорация «Ростех» сообщила о начале разработки истребителя-перехватчика нового поколения. Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением «МиГ-41» находится на стадии опытно-конструкторских работ.

Самолетостроительная корпорация «МиГ», в свою очередь, заявляла, что МиГ-41, который разрабатывается на замену высотному перехватчику 31-й модели, сможет выполнять задачи в космосе.