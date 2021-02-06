Актриса Арзамасова с юмором отреагировала на запрет мата в соцсетях

Звезда комедийного сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова прокомментировала запрет на использование мата в соцсетях, который вступил в силу с 1 февраля.

Звезда комедийного сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова прокомментировала запрет на использование мата в соцсетях, который вступил в силу с 1 февраля.

Супруга фигуриста Ильи Авербуха опубликовала в Instagram мем со своей героиней Галиной Сергеевной. Арзамасова заметила, что авторство картинки принадлежит не ей. На снимке девочка с лентой в волосах и национальном костюме сидит за компьютером, украшенным цветастыми наклейками.

"Тут мне прислали новый мем на злобу дня. Спасибо! Повеселили! — написала актриса.

Поправки к закону "Об информации" вступили в силу с 1 февраля 2021 года. Администрацию соцсетей обязали удалять нецензурные слова и незаконный контент. Под это определение также попадают сообщения, которые так или иначе оскорбляют достоинство человека.

За нарушение правил руководство соцсетей заплатит штраф в размере от 800 тысяч рублей до 4 млн рублей. Штрафы для авторов постов, которые используют нецензурную лексику, не предусмотрены. Оказалось, что после принятия поправки в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" зафиксировали рост числа публикаций с матами.