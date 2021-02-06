Россия могла достичь самого существенного научного прорыва со времен СССР за счет создания первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V".

Россия могла достичь самого существенного научного прорыва со времен СССР за счет создания первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V".

Опубликованные изданием The Lancet результаты третьей клинической фазы испытаний "Спутника V" подтверждают эффективность препарата. Российская вакцина ничем не уступает аналогам из Европы и Соединенных Штатов, а также показывает куда лучшие результаты, чем китайские разработки, пишет агентство Bloomberg.

Создание отечественными специалистами вакцины "Спутник V", возможно, самый существенный прорыв в области науки за последние десятилетия, со времен Советского Союза. Сейчас ее уже одобрили для использования в ряде мировых стран. Агентство также приводит мнение главного редактора The Lancet Ричарда Хортона, который уверен, что вакцина получит широкое распространение.