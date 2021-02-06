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14:49   6 Февраля 2021
Общество

Дорога Победы помогла выстоять блокадному Ленинграду

Дорога Победы помогла выстоять блокадному Ленинграду

Железнодорожники внесли свой вклад в освобождение блокадного Ленинграда. Под обстрелами рабочие за 17 дней построили Дорогу Победы, по которой поступало снабжение войскам.

В интервью "Невским новостям" об этом рассказал секретарь Музея обороны и блокады Ленинграда Александр Кутузов.

Строительство железной дороги Поляны — Шлиссельбург было завершено 18 января 1943 года, после чего отпала необходимость перевозить боеприпасы и продовольствие по льду Ладожского озера.

Дорога Победы проходила в нескольких километрах от позиций немецкой артиллерии, за что получила название "Коридор смерти". Каждый рейс по ней проходил под обстрелами и бомбардировками.

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#блокада #ленинград #дорога

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