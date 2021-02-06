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14:58   6 Февраля 2021
Политика

Дуров встретился с наследным принцем Дубая

Дуров встретился с наследным принцем Дубая

Создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубай Хамданом ибн Мохаммедом Аль Мактумом. Об этом пишет пресс-служба Dubai Media Office в субботу, 6 февраля.

Детали беседы не разглашаются. В сообщении также говорится, что в Telegram уже 570 миллионов пользователей, а сам мессенджер оценивается в более чем 20 миллиардов долларов.

Ранее Дуров сообщил, что Telegram заблокировал каналы, где публиковались личные данные российских граждан после несанкционированных акций 23 и 31 января.

 

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#дуров #telegram #дубаи

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