Дуров встретился с наследным принцем Дубая

Детали беседы пока не разглашаются.

Создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубай Хамданом ибн Мохаммедом Аль Мактумом. Об этом пишет пресс-служба Dubai Media Office в субботу, 6 февраля.

Детали беседы не разглашаются. В сообщении также говорится, что в Telegram уже 570 миллионов пользователей, а сам мессенджер оценивается в более чем 20 миллиардов долларов.

Ранее Дуров сообщил, что Telegram заблокировал каналы, где публиковались личные данные российских граждан после несанкционированных акций 23 и 31 января.