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14:35   6 Февраля 2021
Общество

Биологи нашли в Арктике напоминающее космического пришельца существо

Биологи нашли в Арктике напоминающее космического пришельца существо

Новый вид крошечных "монстров" был открыт во время очередной экспедиции в Арктику в 2014 году, однако описать его ученые решили только недавно.

"Маленькими монстрами" или Monstrilla называют представителей необычного вида планктона, который отличается от своих сородичей. Еще в XIX веке такое название странным существам дал американский геолог, минералог и зоолог Джеймс Дуайт Дана, впервые их описавший.

Группа ученых в 2014 году в рамках экспедиции в Арктику продолжила дело Дуайта и обнаружила во льдах еще один вид миниатюрных монстров. Его окрестили Monstrillopsis planifrons — "маленький монстр с плоской головой".

Исследователь Аурели Делафорг предположил, что по мере дальнейшего изучения и анализа биомов различных региональных зон Арктики число новых видов животных и растений будет увеличиваться. Обнаруженный Monstrillopsis planifrons представляет собой странное крошечное ракообразное длиной всего несколько миллиметров. Больше всего он напоминает одноглазую креветку с пушистыми "усиками" и восемью конечностями. Также у "маленького монстра" можно заметить необычного вида гениталии.

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#арктика #биологи #ракообразные

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