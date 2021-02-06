Нидерланды отказались проводить расследование по неполному закрытию воздушного пространства над Украиной в день крушения рейса MH17 в 2014 году.

Нидерланды отказались проводить расследование по неполному закрытию воздушного пространства над Украиной в день крушения рейса MH17 в 2014 году.

Документ с соответствующими постановлением был опубликован на сайте голландского правительства. Согласно его тексту, киевские власти якобы не были осведомлены об угрозе для гражданской авиации в той части воздушного пространства, где пролетал самолет. Заявление было сделано на основе доклада Фонда безопасности полетов.

Согласно этому заключению Нидерланды сообщили, что не видят причины для начала расследования в отношении решения украинской власти о неполном закрытии воздушного пространства.