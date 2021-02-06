Украинские СМИ указали на очередной пример зависимости Зеленского от США

Президент Украины Владимир Зеленский запретил вещание трех телеканалов после того, как получил разрешение от Вашингтона, пишут украинские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский запретил вещание трех телеканалов после того, как получил разрешение от Вашингтона, пишут украинские СМИ.

Глава государства закрыл телеканалы, которые связывают с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.

Политолог Владимир Фесенко назвал решение Зеленского объявлением "войны" Медведчуку. СМИ обратили внимание, что каналы закрыли после того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Украинский лидер давно хотел закрыть эти телеканалы, но не решался, пока не получил одобрение Вашингтона, считают журналисты. Действия Зеленского в очередной раз показали, как он зависит от США, резюмировали СМИ.