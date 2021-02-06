Празднование дня рождения в новосибирской сауне закончилось смертью ребенка

Правоохранители Новосибирска проводят проверку по факту смерти малыша в местной бане. Мальчик приехал туда с семьей на празднование дня рождения.

Правоохранители Новосибирска проводят проверку по факту смерти малыша в местной бане. Мальчик приехал туда с семьей на празднование дня рождения.

По словам очевидцев, гости практически не употребляли спиртное, поскольку компанию им составляли дети. Установлено, что в сауне были парная, бассейны и мини-аквапарк, сообщила газета "КП-Новосибирск".

Взрослые решили перестраховаться и перекрыли диваном проход к бассейну. Однако двухлетний ребенок смог пробраться к воде, свалился в нее и сразу пошел ко дну. Кинувшиеся на помощь родители достали уже мертвого мальчика. Попытки реанимировать пострадавшего оказались тщетными.