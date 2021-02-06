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13:57   6 Февраля 2021
Политика

Сатановский поддержал решение РФ о высылке европейских дипломатов

Сатановский поддержал решение РФ о высылке европейских дипломатов

Решение Москвы о высылке дипломатов Польши, Германии и Швеции за пределы РФ стало полной неожиданностью для Европы. К такому выводу пришел политолог Евгений Сатановский.

Министерство иностранных дел России утвердило документ, подразумевающий признание сотрудников посольств трех европейских стран персонами нон грата. Решение связано с участием дипломатов в незаконных митингах.

Сатановский отметил, что шаг Москвы стал новым словом в российской дипломатии. Инициатива РФ является "холодным душем" для представителей стран Запада, которые привыкли к отсутствию ответственности за свои действия на постсоветском пространстве, добавил эксперт.

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#польша #германия #швеция #сатановский

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