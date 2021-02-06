Калининградец ударил соседа ключом за просьбу не сыпать пепел на его балкон

Между жителями Калининграда вспыхнул конфликт из-за курения. Словесная перепалка переросла в драку. Делом заинтересовались местные правоохранители.

Между жителями Калининграда вспыхнул конфликт из-за курения. Словесная перепалка переросла в драку. Делом заинтересовались местные правоохранители.

Мужчина избил своего соседа за то, что тот постоянно делал ему замечания о курении. Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, калининградец возмутился поведением жильца, который регулярно сбрасывал пепел и окурки с верхнего этажа. "Бычки" залетали к нему на балкон. Мужчина сделал замечание курильщику, после чего они подрались во дворе дома. В пылу ссоры фигурант нанес оппоненту несколько ударов железным ключом. Агрессора задержали, ему "светит" реальный срок.