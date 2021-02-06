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13:56   6 Февраля 2021
Происшествия

Калининградец ударил соседа ключом за просьбу не сыпать пепел на его балкон

Калининградец ударил соседа ключом за просьбу не сыпать пепел на его балкон

Между жителями Калининграда вспыхнул конфликт из-за курения. Словесная перепалка переросла в драку. Делом заинтересовались местные правоохранители.

Мужчина избил своего соседа за то, что тот постоянно делал ему замечания о курении. Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, калининградец возмутился поведением жильца, который регулярно сбрасывал пепел и окурки с верхнего этажа. "Бычки" залетали к нему на балкон. Мужчина сделал замечание курильщику, после чего они подрались во дворе дома. В пылу ссоры фигурант нанес оппоненту несколько ударов железным ключом. Агрессора задержали, ему "светит" реальный срок.

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#конфликт #калининград #курение

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