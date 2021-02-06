Аномальные морозы вынудили синоптиков объявить «оранжевый» уровень опасности в Москве

При таком уровне возможны стихийные бедствия и нанесение ущерба.

В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за надвигающихся на столицу аномальных холодов. Такая информация размещена на сайте Гидрометцентра. «Оранжевый» уровень говорит о высокой вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Пока предупреждение объявлено на период с 7 по 9 февраля.

«Очень низкая температура», — отмечается на сайте.

Морозы в центральный регион принес арктический воздух. На следующей неделе в Москве столбики термометра могут опускаться до минус 20 градусов днем и минус 30 ночью. Подобных холодов в столице не было последние 10 лет.