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14:06   6 Февраля 2021
Россия

Аномальные морозы вынудили синоптиков объявить «оранжевый» уровень опасности в Москве

Аномальные морозы вынудили синоптиков объявить «оранжевый» уровень опасности в Москве

В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за надвигающихся на столицу аномальных холодов. Такая информация размещена на сайте Гидрометцентра. «Оранжевый» уровень говорит о высокой вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Пока предупреждение объявлено на период с 7 по 9 февраля.

«Очень низкая температура», — отмечается на сайте.

Морозы в центральный регион принес арктический воздух. На следующей неделе в Москве столбики термометра могут опускаться до минус 20 градусов днем и минус 30 ночью. Подобных холодов в столице не было последние 10 лет. 

 

 

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