Путин оценил усилия Южной Осетии по развитию сотрудничества с РФ

Россия ценит усилия главы Южной Осетии Анатолия Бибилова по развитию двустороннего сотрудничества, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Россия ценит усилия главы Южной Осетии Анатолия Бибилова по развитию двустороннего сотрудничества, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер поздравил Анатолия Бибилова с днем рождения. Политику 6 февраля исполнился 51 год.

"Уважаемый Анатолий Ильич, примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения", — указано в поздравительной телеграмме главы государства.

Владимир Путин отметил в поздравлении, что в РФ ценят старания Бибилова по развитию союзнических отношений между двумя странами. Президент России также подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее взаимодействие, конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам.