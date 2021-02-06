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13:49   6 Февраля 2021
Политика

Путин оценил усилия Южной Осетии по развитию сотрудничества с РФ

Путин оценил усилия Южной Осетии по развитию сотрудничества с РФ

Россия ценит усилия главы Южной Осетии Анатолия Бибилова по развитию двустороннего сотрудничества, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер поздравил Анатолия Бибилова с днем рождения. Политику 6 февраля исполнился 51 год.

"Уважаемый Анатолий Ильич, примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения", — указано в поздравительной телеграмме главы государства.

Владимир Путин отметил в поздравлении, что в РФ ценят старания Бибилова по развитию союзнических отношений между двумя странами. Президент России также подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее взаимодействие, конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам.

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#россия #путин #южная осетия

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