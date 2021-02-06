Невский проспект в Петербурге перекрыли для транспорта

Не работает также станция метро в центре города.

В Петербурге закрыли движение общественного транспорта по Невскому проспекту (от площади Восстания до Дворцовой площади) и прилегающим улицам. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту в субботу, 6 февраля. Автобусы будут курсировать по укороченным маршрутам.

Невский проспект перекрыли по требованию ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По словам очевидцев, в центре города дежурит много сотрудников полиции.

Кроме того, с 13:00 на вход и выход закрыта станция метро «Невский проспект». «Гостиный двор» работает в обычном режиме. Пересадка между станциями открыта.