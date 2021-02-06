Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:36   6 Февраля 2021
Политика

Государственный переворот в Мьянме возмутил население страны

Государственный переворот в Мьянме возмутил население страны

Население Мьянмы начало выходить на митинги против военного захватят власти. Об этом сообщают СМИ.

По данным издания Frontier Myanmar, акции на улице Инсейн-роуд проходят спокойно. Сотрудники правоохранительных органов стоят с щитами, но не разгоняют участников мероприятия. Граждане требуют отпустить задержанных высокопоставленных лиц и выкрикивают антивоенные лозунги.

Некоторым изданиям удается опубликовать материал с места событий, несмотря на перебои с интернетом. По разным оценкам, в митингах принимают участие до нескольких тысяч человек. Кроме того, каждый день в 20:00 по местному времени многие граждане бьют в кастрюли и сковородки в знак несогласия с переворотом.

Ранее стало известно, что социальная сеть Twitter подверглась блокировке на территории Мьянмы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#акции #протест #мьянма

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров