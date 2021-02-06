Государственный переворот в Мьянме возмутил население страны

Население Мьянмы начало выходить на митинги против военного захватят власти. Об этом сообщают СМИ.

Население Мьянмы начало выходить на митинги против военного захватят власти. Об этом сообщают СМИ.

По данным издания Frontier Myanmar, акции на улице Инсейн-роуд проходят спокойно. Сотрудники правоохранительных органов стоят с щитами, но не разгоняют участников мероприятия. Граждане требуют отпустить задержанных высокопоставленных лиц и выкрикивают антивоенные лозунги.

Некоторым изданиям удается опубликовать материал с места событий, несмотря на перебои с интернетом. По разным оценкам, в митингах принимают участие до нескольких тысяч человек. Кроме того, каждый день в 20:00 по местному времени многие граждане бьют в кастрюли и сковородки в знак несогласия с переворотом.

Ранее стало известно, что социальная сеть Twitter подверглась блокировке на территории Мьянмы.