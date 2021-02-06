Государственный переворот в Мьянме возмутил население страны
Население Мьянмы начало выходить на митинги против военного захватят власти. Об этом сообщают СМИ.
По данным издания Frontier Myanmar, акции на улице Инсейн-роуд проходят спокойно. Сотрудники правоохранительных органов стоят с щитами, но не разгоняют участников мероприятия. Граждане требуют отпустить задержанных высокопоставленных лиц и выкрикивают антивоенные лозунги.
Некоторым изданиям удается опубликовать материал с места событий, несмотря на перебои с интернетом. По разным оценкам, в митингах принимают участие до нескольких тысяч человек. Кроме того, каждый день в 20:00 по местному времени многие граждане бьют в кастрюли и сковородки в знак несогласия с переворотом.
Ранее стало известно, что социальная сеть Twitter подверглась блокировке на территории Мьянмы.