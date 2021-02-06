Вакцину от COVID-19 в России до лета смогут получить все желающие

Россия — единственная страна, где все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 до июня этого года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Россия — единственная страна, где все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 до июня этого года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев объяснил, что на Западе процесс вакцинации для каждого желающего завершится только осенью 2021 года. Глава РФПИ рассказал об этом в ходе программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

"Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят", — рассказал Кирилл Дмитриев.

Сейчас в России идет акцент на производство собственных вакцин от коронавирусной инфекции, в частности, "Спутника V", рассказал глава РФПИ. Актуальные данные о борьбе с пандемией COVID-19 стоит отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.