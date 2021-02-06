Алкоголик в Тверской области совершил грабеж при матери и выпрыгнул в окно

Сотрудники полиции раскрыли грабеж в поселке Редкино, где местный житель пострадал от действий брата. Злоумышленник хотел поскорее купить спиртное.

Сотрудники полиции раскрыли грабеж в поселке Редкино, где местный житель пострадал от действий брата. Злоумышленник хотел поскорее купить спиртное.

К стражам порядка обратился 27-летний сельчанин и обвинил 32-летнего брата в ограблении. По словам заявителя, родственник без разрешения забрал системный блок, причинив ущерб на 51,5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Правоохранители выяснили, что братья делят на первом этаже дома жилплощадь вместе с матерью. Старший брат несколько дней распивал спиртное, а когда "праздник закончился", он потребовал от женщины вернуть его паспорт. Мать отказалась отдавать документ, опасаясь, что фигурант попытается взять кредит на покупку алкоголя.

В ответ на отказ родственник схватил системный блок от компьютера младшего брата, оттолкнул мать и выпрыгнул в окно. Подозреваемого задержали в квартире приятеля. Родственник продал устройство за 4,7 тыс. рублей и устроил застолье. За грабеж любителю горячительных напитков грозит до семи лет заключения.