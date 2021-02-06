Российский бомбардировщик Ту-22М3 провел стрельбы "убийцами авианосцев"

Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 провел испытательные стрельбы новыми крылатыми ракетами Х-32.

Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 провел испытательные стрельбы новыми крылатыми ракетами Х-32.

Испытания прошли на военном полигоне. В ходе стрельб ракеты успешно поразили мишени, подтвердив заявленные производителем технические характеристики.

"Дооборудованный Ту-22М3 провел несколько пусков крылатых ракет Х-32, которые составят основу ударного вооружения модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. Стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне", — рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Стоит отметить, что ракета воздушного базирования Х-32 была принята на вооружение в 2016 году. Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М станет штатным носителем боеприпаса. Ракета Х-32 предназначена для поражения надводных целей и является так называемой «убийцей авианосцев». Она оснащена модернизированным жидкостным двигателем с повышенной тягой, а также цифровым оборудованием и собственной системой радиоэлектронного противодействия, передает РИА Новости.