Украинские депутаты устроили очередной спектакль в Раде

Депутаты Верховной рады устроили потасовку во время выступления нардепа от "Голоса" Романа Лозинского. Скандал попал на видео.

Депутаты Верховной рады устроили потасовку во время выступления нардепа от "Голоса" Романа Лозинского. Скандал попал на видео.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против некоторых оппозиционных телеканалов. Лозинский потребовал запретить журналистам, которые являются сотрудниками этих каналов, работать в здании парламента. Ситуацию прокомментировал бывший украинский депутат Алексей Журавко.

"Тем временем вчера было весело!", — сказал Журавко о потасовке в Раде.

В бурном выяснении отношений участвовали представители партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и депутаты "Европейской солидарности".

"Вот вам и европейская солидарность, любі друзі! Україна це Європа!", — отметил Алексей Журавко.

На видео можно заметить, что парламентарии толкают друг друга и спорят на повышенных тонах.