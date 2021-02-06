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13:09   6 Февраля 2021
Политика

Европейские дипломаты попали на видео во время незаконных акций

Европейские дипломаты попали на видео во время незаконных акций

Объявленные персонами нон грата дипломаты от Германии, Швеции и Польши попали на видео во время незаконных акций протестов. Кадры были показаны журналистами Первого канала.

Согласно полученной информации, представительница генерального консульства Польши появилась на несанкционированном митинге, который прошел в Санкт-Петербурге. Ее шведский коллега сначала наблюдал за происходящим из гостиницы "Астория", после чего присоединился к шествию на Невском проспекте.

На видео также попал начальник политического отдела немецкого представительства. Дипломат был замечен среди митингующих на территории Москвы.

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#польша #германия #дипломаты #митинг

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