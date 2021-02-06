Европейские дипломаты попали на видео во время незаконных акций

Объявленные персонами нон грата дипломаты от Германии, Швеции и Польши попали на видео во время незаконных акций протестов. Кадры были показаны журналистами Первого канала.

Объявленные персонами нон грата дипломаты от Германии, Швеции и Польши попали на видео во время незаконных акций протестов. Кадры были показаны журналистами Первого канала.

Согласно полученной информации, представительница генерального консульства Польши появилась на несанкционированном митинге, который прошел в Санкт-Петербурге. Ее шведский коллега сначала наблюдал за происходящим из гостиницы "Астория", после чего присоединился к шествию на Невском проспекте.

На видео также попал начальник политического отдела немецкого представительства. Дипломат был замечен среди митингующих на территории Москвы.