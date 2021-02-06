Тина Канделаки показала редкий кадр с молодым мужем в его день рождения

Телеведущая Тина Канделаки оставила трогательное послание в Instagram своему мужу, предпринимателю Василию Бровко в день его рождения и показала редкое семейное фото.

Телеведущая Тина Канделаки оставила трогательное послание в Instagram своему мужу, предпринимателю Василию Бровко в день его рождения и показала редкое семейное фото.

Канделаки редко публикует в соцсети фотографии со своим молодым супругом. Обычно ее публикации приурочены ко дню рождения мужа. Василию Бровко 6 февраля исполнилось 34 года, он на 11 лет младше своей известной супруги. Однако разница в возрасте для пары не имеет никакого значения. Телеведущая счастлива в браке вот уже 13 лет.

Звезда опубликовала в Instagram трогательный снимок с мужем, который был сделан во время осенней прогулки. Она поздравила Бровко с днем рождения и отметила, что за годы брака в их отношениях ничего не изменилось. По словам Канделаки, они, как и раньше, не могут "наговориться" и являются единомышленниками.

"Ты поразил меня тем, что в свой 21 год сумел, говоря женским языком, удивительным образом заморочить мне голову, а, говоря нашим с твоим языком, расширить горизонты. И сделал это так, что я — такая замороченная и с расширенными горизонтами — наблюдаю за тобой вот уже 13 лет", — написала телеведущая.

Не обошлось в послании Канделаки и без колкостей. Она подшутила над супругом, указав, что за последние годы семейной жизни у того добавилась пара-тройка лишних килограммов. Ведущая отметила, что ее муж с каждым годом меняется и растет, однако она надеется, что от таких изменений он в скором времени сможет избавиться.