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12:54   6 Февраля 2021
Политика

Преимущества "СП-2" для Германии перевесят давление Запада

Преимущества "СП-2" для Германии перевесят давление Запада

Проект "Северный поток — 2" стратегически необходим Германии, поэтому она от него не откажется, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором указано, что после отставки канцлера ФРГ Ангелы Меркель будущее "Северного потока — 2" окажется под угрозой.

Митрахович прокомментировал ситуацию, напомнив о преимуществах газопровода для Германии. "Северный поток — 2" выгоден ФРГ, так как он поможет немецкой стороне перейти на возобновляемые источники. В противном случае, Германии придется искать и получать сырье по другим маршрутам, а это гораздо дороже, рассуждает эксперт в беседе с "Экономикой сегодня".

Маловероятно, что Германия откажется от важного для нее "СП-2" даже под давлением Запада, где проект считают геополитическим, а не экономическим, заключил Митрахович.

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#россия #германия #северный поток - 2

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