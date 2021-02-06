Запад использовал госпереворот на Украине в 2014 году для стравливания России и Европы, пишут РИА Новости.

Запад использовал госпереворот на Украине в 2014 году для стравливания России и Европы, пишут РИА Новости.

Многие европейские страны хотят выйти из тупика в отношениях с Россией, но не могут выбраться из "украинской ловушки", поставленной Западом. В Евросоюзе понимают, что необходимо выстроить нормальные отношения с Россией и наладить диалог.

Россия предлагает Европе не бояться честного разговора о стратегических интересах, но остается неизвестным, готовы ли в Европе к такому диалогу. Однако нельзя игнорировать тот факт, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель впервые за четыре года посетил Москву. Накануне поездки он утверждал, что Европа будет вести диалог с Россией, что на самом деле является сигналом западным странам, который говорит о желании ЕС "самому определять свое будущее", передает РИА Новости.