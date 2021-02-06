Дацик назвал своих соперников в драке в Москве "веселыми провокаторами"

Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик прокомментировал свое участие в потасовке на пресс-конференции в Москве.

Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик прокомментировал свое участие в потасовке на пресс-конференции в Москве.

Массовая драка произошла в Москве на пресс-конференции, посвященной боксерскому шоу "Короли ринга". В ней участвовали спортсмены и блогеры. Среди подтасовщиков оказались боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан» и блогер Артем Тарасов. Предположительно, причиной конфликта стала оскорбительная фраза блогера Фишера в адрес Дацика. Сам спортсмен решил не отвечать на провокацию, однако его тренер не сдержался и полез в драку, к которой потом присоединились другие участники.

"Все увидели своих соперников в лицо. Как всегда, не обошлось без треша и веселых провокаторов", — прокомментировал произошедшее спортсмен.

По имеющимся данным, в общей сложности в потасовке поучаствовали порядка десяти человек. Дерущихся разнимали сотрудники полиции.