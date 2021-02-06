Три человека пострадали и двое пропали при взрыве во Франции

Взрыв жилого здания произошел в центральной части города Бордо. Трех людей госпитализировали с ранениями, двое числятся пропавшими без вести.

Взрыв жилого здания произошел в центральной части города Бордо. Трех людей госпитализировали с ранениями, двое числятся пропавшими без вести.

Инцидент случился в субботу на юго-западе Франции, сообщает телеканал BFM. По данным местных СМИ, взрыв произошел на одном из верхних этажей здания, которое расположено в квартале Шартон, рядом с площадью Пикар.

Explosion dans un immeuble vers 8h30 rue Borie à Bordeaux. Un souffle a été ressenti dans tout le quartier. @SO_Bordeaux @sudouest pic.twitter.com/7kR5BBiZjE — Nicolas Laplume (@Nicolaplume33) February 6, 2021

На месте происшествия работают пожарные расчеты и полиция. Причины взрыва будут известны после экспертизы.