Госсекретарь США описал сценарий "привлечения Китая к ответственности"

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил коллеге, члену политбюро ЦК КПК Ян Цзечи привлечь КНР к ответственности. Об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил коллеге, члену политбюро ЦК КПК Ян Цзечи привлечь КНР к ответственности. Об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

По его словам, Вашингтон планирует совместно с союзниками и партнерами привлечь Китай к ответственности. Причиной стали действия Пекина, которые угрожают стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и Тайваньском проливе. Кроме того, по его мнению, КНР подрывает международный порядок, основанный на правилах. Блинкен также заявил о планах продолжить отстаивать права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Тибете и Гонконге.

Ранее стало известно, что президента США Джозеф Байден распорядился ограничить доступ предшественнику Дональду Трамп к секретной информации.