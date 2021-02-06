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12:42   6 Февраля 2021
Политика

Госсекретарь США описал сценарий "привлечения Китая к ответственности"

Госсекретарь США описал сценарий "привлечения Китая к ответственности"

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил коллеге, члену политбюро ЦК КПК Ян Цзечи привлечь КНР к ответственности. Об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

По его словам, Вашингтон планирует совместно с союзниками и партнерами привлечь Китай к ответственности. Причиной стали действия Пекина, которые угрожают стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и Тайваньском проливе. Кроме того, по его мнению, КНР подрывает международный порядок, основанный на правилах. Блинкен также заявил о планах продолжить отстаивать права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Тибете и Гонконге.

Ранее стало известно, что президента США Джозеф Байден распорядился ограничить доступ предшественнику Дональду Трамп к секретной информации.

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#сша #китай #Блинкен

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