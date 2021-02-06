Китайский дипломат пообещал не оставлять без внимания вмешательство США

Пекин не оставит без внимания вмешательство Вашингтона во внутренние дела КНР, заявил глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи.

Пекин не оставит без внимания вмешательство Вашингтона во внутренние дела КНР, заявил глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи.

Дипломат КНР провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Цзечи в ходе беседы призвал воздержаться от вмешательства в дела суверенного государства.

"Все вопросы, касающиеся Гонконга, Синьцзяна и Тибета, относятся ко внутренней политике КНР, и никто в мире не вправе в них вмешиваться", — отметил представитель ЦК КПК.

Цзечи предупредил, что Пекин не будет терпеть "попытки оклеветать Китай". Пекин продолжит твердо отстаивать безопасность и интересы республики, добавил он.