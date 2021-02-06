Все желающие россияне смогут привиться от коронавируса к июню

В США и Европе массовая вакцинация запланирована на начало осени, отметил глава РФПИ.

Россия — единственная в мире страна, которая может до июня вакцинировать от COVID-19 всех желающих. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 1».

Он отметил, что в США и странах Европы массовая вакцинация запланирована на начало осени. Россияне получили «великую привилегию», поскольку фокус производители делают именно на Россию.

«На иностранные рынки поставляется ну очень небольшие количества пока», — добавил Дмитриев.

Первая в мире и в России вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе. Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Недавно авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал данные по результатам третьей фазы успешных клинических исследований препарата.