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12:54   6 Февраля 2021
Общество

Все желающие россияне смогут привиться от коронавируса к июню

Все желающие россияне смогут привиться от коронавируса к июню

Россия — единственная в мире страна, которая может до июня вакцинировать от COVID-19 всех желающих. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 1».

Он отметил, что в США и странах Европы массовая вакцинация запланирована на начало осени. Россияне получили «великую привилегию», поскольку фокус производители делают именно на Россию.  

«На иностранные рынки поставляется ну очень небольшие количества пока», — добавил Дмитриев.

Первая в мире и в России вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе. Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Недавно авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал данные по результатам третьей фазы успешных клинических исследований препарата.

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#спутник #вакцина #коронавирус

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