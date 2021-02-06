Мужчина избил школьника до переломов в центре Москвы

В центре столицы мужчина жестоко избил ученика 11-го класса, который гулял со своей знакомой, тоже школьницей.

В центре столицы мужчина жестоко избил ученика 11-го класса, который гулял со своей знакомой, тоже школьницей.

Отец пострадавшего ребенка обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что на его ребенка напали, когда он гулял в центре Москвы со знакомой девочкой. После инцидента, который произошел в Театральном проезде, подросток был доставлен в больницу с переломами, ушибами и гематомами.

Полиция оперативно установила личность напавшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде.

Похожий инцидент произошел ранее в Турции, сообщал ФАН. Местный житель сильно избил 10-летнего мальчика, который попил воды из его фонтана. Владелец жилья с палкой набросился на школьника.