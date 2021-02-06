Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:14   6 Февраля 2021
Происшествия

Сильный взрыв произошел в жилом доме во Франции

Сильный взрыв произошел в жилом доме во Франции

Инцидент произошел в здании, расположенном в центральной части города Бордо на юго-западе Франции.

Как сообщает BFM TV , на месте происшествия в настоящее время работают пожарные расчеты и городская полиция. Также оперативно был оцеплен квартал. Причины взрыва устанавливают специалисты.

Информации о пострадавших при взрыве во Франции не поступало.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#франция #взрыв #полиция #дом

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров