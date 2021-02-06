Сильный взрыв произошел в жилом доме во Франции

Инцидент произошел в здании, расположенном в центральной части города Бордо на юго-западе Франции.

Инцидент произошел в здании, расположенном в центральной части города Бордо на юго-западе Франции.

Как сообщает BFM TV , на месте происшествия в настоящее время работают пожарные расчеты и городская полиция. Также оперативно был оцеплен квартал. Причины взрыва устанавливают специалисты.

Информации о пострадавших при взрыве во Франции не поступало.