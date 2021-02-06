Ученые объяснили связь между недосыпом и тягой к сладкому

Недосып может стать причиной необоснованной тяги к сладкому и переедания, об этом заявили ученые после проведенного исследования.

Недосып может стать причиной необоснованной тяги к сладкому и переедания, об этом заявили ученые после проведенного исследования.

Чаще всего этим грешат люди, работающие по ночам. Нехватка сна оказывает прямое влияние на эндоканнабиноидную систему мозга, которая отвечает за обонятельную функцию.

Исследователи провели ряд экспериментов и выяснили, что именно этот фактор заставляет в качестве перекуса выбирать сладости и другие высококалорийные продукты. У людей с недосыпом мозг реагирует на запах еды, даже если они не испытывают чувства голода.

Врач-сомнолог предупредила, что из-за надвигающихся морозов метеозависимые люди могут страдать от ночных кошмаров. Резкие погодные изменения влияют на вегетативную нервную систему, передает слова врача телеканал "360".