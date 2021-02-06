Зеленский объяснил санкции против телеканалов "железобетонными" причинами

Введение ограничений против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK было обусловлено весомыми и "железобетонными" причинами, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Введение ограничений против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK было обусловлено весомыми и "железобетонными" причинами, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В своем видеообращении к гражданам глава государства напомнил, что он отдал 20 лет жизни телевидению. Его часто просили не говорить о каких-то вещах, не шутить и не вспоминать про что-либо во время эфиров.

Владимир Зеленский подчеркнул, что ненавидит цензуру "всем естеством". Это должно говорить о том, что ограничения против трех телеканалов были введены по весомым и "железобетонным" причинам, отметил украинский лидер. Попавшие под санкции ресурсы, по словам гаранта, якобы работали против Незалежной при помощи "говорящих армий".