11:43 6 Февраля 2021Политика
Виктор Медведчук может попасть под санкции СНБО Украины
Киев может ввести санкции против лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Киев может ввести санкции против лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Как стало известно, Данилов пообещал ввести ряд ограничений в отношении должностных лиц Украины, включая народных депутатов.
Отвечая на вопросы журналистов о том, что во время обсуждения введенных санкций против некоторых телеканалов постоянно "всплывает" фамилия Медведчука, секретарь СНБО не исключил введение ограничений в отношении лидера партии.
"Подождите, всему свое время… Мы очень тщательно отрабатываем все документы, чтобы быть безупречными в этом вопросе", — заявил Данилов.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.