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11:43   6 Февраля 2021
Политика

Виктор Медведчук может попасть под санкции СНБО Украины

Виктор Медведчук может попасть под санкции СНБО Украины

Киев может ввести санкции против лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Как стало известно, Данилов пообещал ввести ряд ограничений в отношении должностных лиц Украины, включая народных депутатов.

Отвечая на вопросы журналистов о том, что во время обсуждения введенных санкций против некоторых телеканалов постоянно "всплывает" фамилия Медведчука, секретарь СНБО не исключил введение ограничений в отношении лидера партии.

"Подождите, всему свое время… Мы очень тщательно отрабатываем все документы, чтобы быть безупречными в этом вопросе", — заявил Данилов.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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